اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة كمبوديا

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية شكر جوابية من صاحب الجلالة الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة كمبوديا.

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