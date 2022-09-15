شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث الصفقات.. الأهلي المصري يعلن عن التعاقد الرسمي مع مصطفي سعد "ميسي" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النادي الأهلي المصري عن تعاقده الرسمي مع مصطفي سعد "ميسي" لاعب فريق نادي سيراميكا كيلوبترا لمدة خمس مواسم قادمة، وكان النادي الأحمر قد أنهي الصفقة منذ فترة طويلة، ولكن تأخر الإعلان الرسمي حتي يتم تقديم اللاعب بشكل جيد للجماهير الحمراء.

وكشف نادي سيراميكا كيلوبترا أمس أن اللاعب قد رحل عن الفريق بالفعل بشكل رسمي، متمنيًا للاعب التوفيق فى خطوته القادمة دون الإعلان عن أسم النادي الذي رحل إليه اللاعب، وجاء ذلك بالإتفاق بين مسئولي الفريق ومسئولي الأهلي المصري.



الصفقة الثالثة فى مريكاتو الأهلي الصيفي

وتعد هذه الصفقة هى الثالثة التي يعلن عنها النادي الأهلي بشكل رسمي، بعدما أعلن عن تعاقده مع مهاجم سيراميكا شادي حسين، بالإضافة إلى نجم فريق بوليفار اللاعب البرازيلي برونو سافيو، فى الوقت الذي ما زال الفريق الأحمر لم يعلن إنتهاء مريكاتو الصيفي بعد.



هل أنتهي المريكاتو الصيفي فى الأهلي؟

وأكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن الفريق لم ينهي صفقاته للموسم الجديد بشكل كامل، خاصة أن الفريق يريد المنافسة بقوة على جميع الألقاب فى الموسم الجديد، بالإضافة إلى إستعادة لقب الدوري المصري والذي خسره الفريق الأحمر لصالح غريمه الزمالك.

فى الوقت الذي يستعد الأهلي المصري لقيد مصطفي "ميسي" فى قائمة الفريق الأفريقية للموسم الجديد، مع وجود إحتمالية آخري بقيد لاعب أجنبي جديد فى هذه القائمة، والذي من المتوقع أن يتعاقد معه الفريق خلال الساعات المقبلة، فى ظل انتشار بعض الأخبار تفيد بمد فترة القيد الأفريقي لمدة أسبوع آخر حتى 9/22 القادم.