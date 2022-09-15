شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الريان القطري يعلن فسخ تعاقده مع الكولومبي جيمس رودريجز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الريان القطري منذ قليل عبر حسابه الرسمي عبر" فيسبوك" عن فسخ التعاقد مع اللاعب الكولومبي جيمس رودريجز نجم ريال مدريد السابق، وكشف الفريق القطري أن فسخ التعاقد جاء بالإتفاق بين إدارة الفريق وبين اللاعب فى إطار ودي، بعدما قضي اللاعب موسمًا واحدًا داخل الفريق.

وكانت صحيفة "ماركا" الأسبانية قد أشارت فى وقت سابق أن كثرة الإصابات العضلية التي عاني منها اللاعب خلال الموسم المنقضي، أثارت غضب مسئولي الريان القطري، والذين كانوا يعولون على الصفقة الكثير عند ضمه من نادي إيفرتون الإنجليزي الموسم الماضي.



رودريجز يقترب من مجاورة مارسيلو مرة أخري

وأشارت جميع التقارير الأخبارية أن اللاعب توصل بالفعل لإتفاق نهائي مع مسئولي نادي أولمبياكوس اليوناني فى الصيف الحالي، خاصة أن فترة القيد الصيفي لم تنتهي بعد فى الدوري اليوناني، والتي من المقرر لها أن تنتهي فى ساعات متأخرة من مساء اليوم.

ويبدو أن ثنائية مارسيلو وردريجز ستعود مرة أخري، ولكن بقميص الفريق اليوناني أولمبياكوس فى هذه المرة، خاصة أن الثنائي سبق لهم التواجد معًا فى ريال مدريد موسم 2016، والذي شهد على تألق كلا اللاعبين بشكل كبير، قبل أن يخرج اللاعب الكولومبي إلى البايرن ويستمر الظهير البرازيلي فى مدريد.



موعد إنضمام رودريجز إلى أولمبياكوس

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب اليوم إلى اليونان من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي، على أن يتم إعلان التعاقد مع اللاعب فى وسائل الإعلام مساء اليوم، ومن ثم يتم تقديمه بالشكل الذي يناسب تاريخ اللاعب الكبير أمام الجماهير، مثلما حدث مع مارسيلو.