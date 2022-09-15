شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الإتحاد والخليج في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة الإتحاد والخليج في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستبدأ اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الرابعة من البطولة.

وتنطلق فعاليات مباراة الإتحاد والخليج في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الإتحاد والخليج

وسوف تذُاع فعاليات مباراة الإتحاد والخليج عبر قناة SSC HD1 على أن يتولى التعليق على مجريات المباراة المعلق الرياضي عبدالله الغامدي ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النسق التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

الإتحاد والخليج

ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاثة من أجل الاقتراب أكثر من المراكز الأولى في بطولة دوري روشن السعودي.