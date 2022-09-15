شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الباطن في دوري روشن السعودي.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الإسباني رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الباطن في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم في المواجهة التي ستقام اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى على ملعب نادي الباطن.

وتنطلق مباراة النصر والباطن في الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ثلث بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر الرسمي

وجاءت تشكيلة النصر الرسمية لمواجهة الباطن على النحوالتالي:

حراسة المرمي: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: لويس جوستافو، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرحمن غريب

خط الهجوم:أندرسون تاليسكا، سامي النجعي، فينسيت أبو بكر

بينما يلعب فريق الباطن في تلك المواجهة بالتشكيلة التالية: