شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق النصر والباطن في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية من معرفة معلق مباراة النصر والباطن في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي ستبدأ اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى.

وتنطلق مباراة النصر والباطن في الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ثلث بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة النصر والباطن

وسوف تذُاع فعاليات مباراة النصر والباطن عبر قناة SSC HD1 على أن يتولى التعليق على مجريات المباراة المعلق الرياضي عبدالله الحربي ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النسق التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

النصر والباطن

ويسعى فريق النصر من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاثة بقيادة المدرب الإسباني رودي جارسيا وسوف تكون المهمة صعبة على الفريق خاصة ان المواجهة ستقام على ملعب نادي الباطن.