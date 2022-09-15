اخبار الخليج – بالصور.. فتح المركز الاشرافي بـ «الجنوبية».. حبيل تؤكد على الدقة

محمد بن مسعود - الدمام - دعت القاضي فاطمة حبيل رئيس لجنة المركز الاشرافي بمدرسة المستقبل الابتدائية للبنات بالمحافظة الجنوبية فريق العمل المتواجد بالمركز الى ضرورة تحري الدقة في العمل الى جانب التفاني والتعاون لضمان سير عملية عرض كشوف الناخبين وذلك تزامنا مع افتتاح المركز قبل قليل.

علما بان المركز الاشرافي يتضمن 5 شاشات عرض تمكن الناخب من الاطلاع على بياناته من خلال عرض كشوف الناخبين والبحث بالرقم الشخصي من خلال اختيار الدائرة الانتخابية المحدده الى جانب فريق عمل يتكون من 16 موظف.

والمحافظة الجنوبية تضم 10 دوائر انتخابية.

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