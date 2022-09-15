اخبار الخليج – بالصور.. أهالي العاصمة يتوافدون على المركز الاشرافي

محمد بن مسعود - الدمام - في تمام الساعة الخامسة عصرًا، بدأ عدد من أهالي محافظة العاصمة بالتوافد على لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمدرسة خولة الثانوية للبنات.

وافتتح المركز الإشرافي أبوابه لعرض جداول الناخبين، حيث تستقبل اللجان الإشرافية طلبات تغيير العناوين وتصحيح بيانات الناخبين وطلبات إدراج وقيد الأسماء والاعتراض. تصوير: عبدعلي قربان

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