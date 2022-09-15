اخبار الخليج – إلغاء حفل جاستن بيبر بمسرح الدانة بسبب ظروفه الصحية المستمرة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مسرح الدانة إلغاء حفل جاستن بيبر وذلك في يوم الأربعاء 5 أكتوبر بسبب ظروفه الصحية.

وتحدث شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي بمسرح الدانة عن ادراكه بخيبة الأمل الذي قد يسببه هذا الخبر للمعجبين، مؤيداً لقرار جاستن بوضع صحته أولاً ومتمنياً له بالشفاء العاجل.

سوف تتم عملية استرجاع مبلغ التذاكر تلقائياً إلى حساب المشتري خلال 21 يوم عمل.

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الجدير ذكره، ان مسرح الدانة يقع في منطقة الصخير في مملكة البحرين، ويوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، التي تمكنه ليصبح أحد الوجهات المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين. كما أن يشمل مسرح الدانة العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.