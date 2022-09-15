اخبار الخليج – تسليم جائزة «المربي أحمد العمران» لخريجي الثانوية الأوائل

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت وزارة التربية والتعليم حفل تسليم جائزة المربي أحمد العمران للطلبة المتفوقين الأوائل للعام الدراسي 2021/2022، بحضور الأستاذة لطيفة البونوظة الوكيل المساعد للتعليم، وعدد من مسؤولي الوزارة، وأبناء عائلة المرحوم المربي الفاضل الأستاذ أحمد العمران الدكتور ظافر والدكتورة هالة والمهندس مازن أحمد العمران,

وتُمنح هذه الجائزة سنوياً للطالب الحائز على المرتبة الأولى على طلبة الثانوية العامة ضمن المدارس الحكومية في مملكة البحرين، وهي عبارة عن مكافأة مالية ودرعاً تذكارياً باسم الطالب المتفوق.

وحصل على الجائزة في هذه الدورة كلٌ من الطالبة ريم أحمد حماد من مدرسة الحد الثانوية للبنات، الحاصلة على المعدل التراكمي 99.9 %، والطالب عبدالناصر محمد عبدالناصر من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، الحاصل على المعدل التراكمي 99.9% للعام الدراسي 2021/2022.

وقد أعربت أسرة المربي أحمد العمران عن شكرها لوزارة التربية والتعليم، على الدعم الذي قدمته للجائزة، التي تهدف إلى تحفيز وتشجيع الطلبة على التفوق العلمي، تخليداً لذكرى المربي الأستاذ أحمد العمران، الذي أحب العلم وبذل جهداً مخلصاً قرابة نصف قرن من الزمان في سبيل نشر العلم والمعرفة لأجيال عديدة من أبناء هذا الوطن.

وبهذه المناسبة، تم توزيع كتيب أُعد خصيصاً لهذه المناسبة باسم «مربي الأجيال»، يحتوي على معلومات عامة عن الأستاذ أحمد العمران، لتعريف الطلبة من الجيل الجديد بالشخصية التي تحمل هذه الجائزة اسمها، ولتوفير المزيد من المعلومات للمهتمين.