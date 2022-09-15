اخبار الخليج – جامعة البحرين و«الخليج للهندسة» تبحثان مستجدات نقل كلية «الهندسة»

بحثت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، وفريق شركة دار الخليج للهندسة، مستجدات مشروع نقل كلية الهندسة إلى مقر الجامعة في الصخير.

ولفتت د. المضحكي إلى أن المشروع – الذي صممته الشركة اليابانية تانجي أسوشيتد بالتعاون مع شركة دار الخليج للهندسة- قد انتهى من أعمال التصاميم والرسومات المعمارية والتخطيطية وتنسيق المواقع، ومن المتوقع أن تطرح مناقصة البناء في الربع الأول من العام المقبل 2023م.

وبحثت رئيسة الجامعة مع فريق المشروع – الذي يرأسه الدكتور سهيل المصري – التصميم الداخلي للكلية العريقة، وتأثيث القاعات والمختبرات.

وأشادت د. المضحكي في الوقت نفسه بجهود وزارة الأشغال، ولجنة مشاريع الجامعة الحثيثة للمضي قدماً في المشروع، وشارك في الاجتماع من جانب جامعة البحرين أيضاً: نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر ونائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميدة كلية الهندسة الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة، ورئيس لجنة المشاريع الدكتور فؤاد محمد الأنصاري، كما حضر الاجتماع من جانب وزارة الأشغال المهندسة دلال العريض رئيس قسم الهندسة المعمارية المدنية بالوزارة.

وشددت د. المضحكي على أن الجامعة ماضية في مشروع نقل كلية الهندسة إلى الصخير، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لتذليل أية صعوبات تتعلق بزيادة إمدادات الطاقة وتطوير البنية التحتية.

ومن ناحيته، شكر رئيس فريق شركة دار الخليج للهندسة الدكتور سهيل المصري رئيسة الجامعة على اهتمامها بمتابعة مشروع الكلية، والاستماع إلى تفاصيله ومستجداته، وسعيها لتذليل أية صعوبات تواجهه، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على العمل جنباً إلى جنب مع فريق الجامعة، وصولاً إلى إنجاز المشروع على الوجه الأمثل.