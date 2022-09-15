اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (56) لسنة 2022، بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك بناءً على ترشيح وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعين السفير الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.