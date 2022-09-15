اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية

المادة الأولى:
يُعين السفير الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية بلقب سفير فوق العادة مفوض.
المادة الثانية:
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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