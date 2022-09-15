“الموارد البشرية”: انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء الفترة الزمنية الخاصة بتطبيق القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، القاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، والذي استغرقت مدة تطبيقه ثلاثة أشهر ابتداءً من يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 15 يونيو 2022 م، وانتهاءً بهذا اليوم الخميس 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م.

ووجهت الوزارة -خلال فترة تطبيق القرار- أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية، كما نشرت الوزارة على موقعها (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري)، وذلك لاطلاع أصحاب المنشآت وتطبيق ما جاء فيه.

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وسعيًا لتحقيق التزام أصحاب العمل بتطبيق القرار، نشرت الوزارة عدداً من الحملات الإعلامية، وأقامت ورش العمل التوعوية المتنوعة للعاملين وأصحاب العمل، بالإضافة إلى عدد من الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت في مناطق المملكة كافة.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.