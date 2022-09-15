رسميًا.. روجر فيدرر يعتزل التنس بعد مسيرة 24 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجير فيدرر، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”، اعتزال اللعب بشكل نهائي، بعد بطولة ليفر القادمة.

فيدرير سيعتزل اللعب بعمر 41 عاماً، بعد مسيرة مذهلة في ملاعب الكرة الصفراء، استمرت لـ 24 عاماً.

وخلال مسيرته، حقق فيدرير 103 لقب (الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس)، بالإضافة الى 20 بطولة جراند سلام، و6 ماستر، و28 ماستر (1000 نقطة).

كما حقق السويسري الميدالية الذهبية في الزوجي في الأولمبياد، كما استمر في المرتبة الأولى على مستوى العالم لمدة 310 أسبوعاً.

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وقد خاض فيدرر خلال هذا المشوار الحافل أكثر من 1500 مباراة في مختلف البطولات.