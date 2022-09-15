عام / العاهل الأردني يلتقي بوزير العدل حافظ الأختام الجزائري

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عمّان 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس

استقبل العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم وزير العدل حافظ الأختام الجزائري عبدالرشيد طبي، الذي نقل رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمّنت دعوته لحضور أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية المقرر عقدها بالجزائر في شهر نوفمبر المقبل.

وتم التأكيد خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن والجزائر وشعبيهما، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

// انتهى//

17:07ت م

0187 عمّان 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واساستقبل العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم وزير العدل حافظ الأختام الجزائري عبدالرشيد طبي، الذي نقل رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمّنت دعوته لحضور أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية المقرر عقدها بالجزائر في شهر نوفمبر المقبل.وتم التأكيد خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن والجزائر وشعبيهما، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.// انتهى//17:07ت م0187 www.spa.gov.sa/2384387 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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