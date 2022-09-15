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يتصدر لاعب الاتحاد رومارينيو قائمة اللاعبين الأكثر لمسًا للكرة داخل منطقة جزاء المنافس بعد مرور 3 جولات من عمر الدوري. ويستعد الاتحاد لمواجهة أمام الخليج، مساء اليوم الخميس، في الجولة الرابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين. وحقق الاتحاد الفوز على الخليج في 4 مباريات وتعادل في إثنتين، بعدما التقى الفريقين في 6 مواجهات.

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كانت هذه تفاصيل خبر رقم استثنائي لـ”رومارينيو” بعد مرور 3 جولات في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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