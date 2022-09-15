في أوج التوتر مع الغرب.. قمة تحد بين بوتين ونظيره الصيني

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المناطق_وكالات

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلادمير بوتين في مدينة سمرقند الأوزبكية اليوم، وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وتعد زيارة الرئيس الصيني لأوزبكستان أول زيارة خارجية له منذ أكثر من عامين ونصف. كما أنها تمثل أول لقاء بين الرئيسين منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيسان قد التقيا قبل فترة قصيرة من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وأعلنا عن صداقة بلا حدود بين الدولتين.

ومنذ ذلك الحين، تدعم الصين روسيا، وتقول إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مسؤولان عن الحرب في أوكرانيا. ويقول خبراء في السياسة الخارجية إن شي وبوتين ينظران لصداقتهما على أنها توفر جبهة موحدة في مواجهة واشنطن.

وعلى الرغم من أن الصين تدعم روسيا، فإن بكين تتجنب انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بحسب “الألمانية” من أجل أن لا تصبح هي نفسها هدفا لإجراءات عقابية.

وأكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينج دعمه له في تايوان، كما قدم له الشكر على دعم بكين لموسكو في الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين خلال لقائه مع شي جين بينج في مدينة سمرقند الأوزبكية: “نحن ندين استفزازات الولايات المتحدة الأمريكية و أقمارها الاصطناعية في مضيق تايوان”.

وتقدم بوتين بالشكر لنظيره الصيني بسبب موقف الصين المتوازن تجاه الحرب. وقال: ” نتفهم تساؤلاتكم ومخاوفكم بهذا الشأن، وبالطبع نحن على استعداد لعرض موقفنا بهذا الصدد بالتفصيل خلال اجتماع اليوم، على الرغم من أننا تكلمنا في هذا الأمر من قبل”.