“الصناعة” تنفذ 747 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر أغسطس الماضي

︎

.



المناطق_واس

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 747 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي 2022م، أصدرت خلالها 190 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها (89) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و (72) عقوبة لاستغلال خام البحص و (23) عقوبة لاستغلال مواد الردميات وأربع عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، كما أصدرت عقوبتين لكل من استغلال الحديد منخفض النسبة والبازلت.

وبينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكل المخالفون في منطقة عسير النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 58 عقوبة ثم منطقة مكة المكرمة بـ 31 عقوبة، ومنطقة جازان بـ 25 عقوبة، فيما سجل المخالفون في منطقة تبوك 18 عقوبة ومنطقة الرياض بـ 17 عقوبة.

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ولحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.