مشاركون ومشاركات في قمة الذكاء الاصطناعي يعربون لـ”أخبار 24″ عن انطباعاتهم حول القمة

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عبر عدد من المشاركين في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة بالرياض، عن انطباعاتهم عن جلسات القمة والبرامج والفقرات التي تضمنتها.

تنظيم وترتيب

أشاد مدير وحدة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بسلطنة عمان، سالم الشعيلي، بتنظيم المملكة للقمة وما بها من جلسات نقاش ومحاضرات تم تقديمها في مواعيدها، فضلا عن استقطاب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” العلماء والباحثين والمختصين في مجال الذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة بهذا الحدث.

ولفت إلى أن المؤتمر يركز على التقنيات وتطويرها وتسخيرها في مختلف المجالات، مؤكدا أن المملكة قطعت شوطا طويلا في الاستراتيجيات وحوكمة التقنيات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بجميع المجالات والتخصصات والقطاعات.

حدث ضخم

ووصفت “سارة”، إحدى المشاركات، انعقاد القمة بأنه حدث ضخم وحظي باهتمام المختصين بالتقنية والذكاء الاصطناعي بمختلف أنحاء العالم، مضيفة أن زيارتها هذه القمة حفزت الأفكار لديها لصناعة مشروع جديد في مجال التقنية الذي تهتم به، فضلا عن اطلاعها على مشاريع وأفكار زملائها في هذا المجال، الأمر الذي جعلها تشعر بالسعادة.

انبهار وسعادة

وأبدت الموظفة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، هيا بنت خميس، سعادتها بحضورها هذه القمة، فيما قال أحد الزوار، عبدالله خالد، إن مشاركته في القمة جعلته يدرك مدى التطور الذي لحق بمجال الذكاء الاصطناعي وفائدته للبشرية، مبديا انبهاره بالشركات المشاركة في هذا الحدث.





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Source akhbaar24

