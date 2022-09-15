“بنزيما” يغيب عن قائمة فرنسا بسبب الإصابة

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أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة استعدادا لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبي بالتوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وشهدت قائمة منتخب فرنسا، غياب نجم ريال مدريد كريم بنزيما بسبب لإصابة، كما يغيب بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لخضوعه لعملية جراحية في الركبة.

ويوجه منتخب فرنسا نظيره النمسا يوم 22 سبتمبر في سان دوني، قبل أن يحل ضيفا على الدنمارك يوم 25 سبتمبر.

يذكر أن قرعة كأس العالم 2022 بقطر قد أوقعت منتخب فرنسا في مجموعة تضم بجانبه أستراليا والدنمارك وتونس.



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Source akhbaar24

