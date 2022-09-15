شبكة إيجار توضح آلية التعامل مع العقود المنتهية

أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها. وأشارت الشبكة إلى أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقداً جديداً أو تجديداً لعقد سابق 125 ريالاً لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.



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