اليوم.. انتهاء العمل بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

ينتهي اليوم، العمل بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأت تطبيقه في 15 يونيو الماضي.

وجاء قرار منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً، حرصاً على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والذي دعت الوزارة إليه أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل وفقاً لما نص عليه القرار.