اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم بمقر الوزارة، البروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وجرى خلال اللقاء، بحث الجهود التي تقوم بها الغرفة في مجال تسوية المنازعات التجارية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية وغرفة البحرين لتسوية المنازعات بما يخدم المصالح الاقتصادية لمملكة البحرين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

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