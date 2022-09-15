اخبار الخليج – وزير الداخلية يشيد بالتصرف اللائق والمشرّف لشرطي ساهم بتأمين سلامة طفل بمدرسة ابتدائية

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، وبحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، العريف السيد فاضل عباس علوي الخباز من منتسبي شرطة خدمة المجتمع، بمديرية شرطة المحافظة الشمالية، والذي ساهم بدوره في تأمين سلامة أحد الأطفال بمدرسة ابتدائية في مدينة حمد، ومرافقته حتى الوصول لمدرسته.
وقد أشاد معالي وزير الداخلية، بالتصرف اللائق والمشرّف للشرطي، وما أبداه من استجابة وتعاون في التعامل مع الموقف الإنساني، وهو ما ينم عن وعي وإنسانية وتطبيق مشرّف للشراكة المجتمعية الفاعلة، بما يحفظ أمن وسلامة الجميع.
حضر اللقاء، الوكيل المساعد للموارد البشرية ومدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية.
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