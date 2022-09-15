محمد بن مسعود - الدمام - عقدت وزارة التربية والتعليم الاجتماع السنوي للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2022-2023 بالمركز الإقليمي لتكنلوجيا المعلومات والاتصال بحضور مسئولي وزارة التربية والتعليم وممثلي وزارة الصحة بالإضافة لمدراء وممثلي المدارس الخاصة بمملكة البحرين.

وفي بداية الاجتماع ألقت الدكتورة سناء سعيد الحداد الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء كلمة وجّهت فيها الشكر للحضور من المدارس الخاصة مثمنة عطاءهم وإنجازاتهم وداعيةً إياهم لمواصلة الجهود الفاعلة في العام الدراسي الجديد للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم الأفضل للأبناء الطلبة.

وفي ذات السياق تحدثت الأستاذة لولوة غسان المهنا مدير إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة خلال الاجتماع عن أهمية التواصل الفعال وبناء جسور التواصل مع أولياء الأمور والطلبة والمجتمع كونه ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية.

ومن جهتها قدمت الدكتورة كبرى السيد ناصر استشاري صحة عامة ورئيس مجموعة الأمراض المعدية بقسم مكافحة الأمراض من وزارة الصحة العامة عرضاً يتضمن جملة من الإرشادات الصحية الهامة للمدارس.

بعدها قدّمت الأستاذة أحلام عيد صقر رئيس قسم التراخيص والمتابعة بإدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة عرضاً للوائح وزارة التربية والتعليم المنظمة لعمل المدارس الخاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزارة التربية والتعليم تعقد اجتماعها السنوي لمديري وممثلي المدارس الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.