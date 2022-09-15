اخبار الخليج – «تنظيم العمل» و«الجوازات» تعملان بجهود مشتركة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت هيئة تنظيم سوق العمل مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، تعزيز التعاون وتكامل الجهود للحفاظ على سوق عمل مستقر في مملكة البحرين، من خلال زيادة التعاون في مجال التصدي للممارسات غير القانونية والمخالفات التي تؤثر على إنتاجية سوق العمل، وتكثيف الحملات التفتيشية المشتركة بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، ويضمن مرونة وتنافسية وعدالة سوق العمل.

‎جاء ذلك خلال لقاء سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيدة نوف عبدالرحمن جمشير بمكتبها في الهيئة بسعادة الشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة، وبحضور مسؤولين من الجانبين.

‎وأشادت جمشير بالتعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة منذ بداية تأسيس الهيئة، مشيرة إلى أن “الجوازات» تمثل مرتكزًا أساسيًا للخدمات المقدمة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، مثمنة الجهود الكبيرة والتعاون الدائم لتسهيل إجراءات إصدار تصاريح العمل والإقامة.

‎وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على ضرورة زيادة الجهود المشتركة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومختلف الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها وبالأنظمة والقوانين التي يجب مراعاتها في مملكة البحرين، إلى جانب تفعيل جانب الضبط القانوني من خلال تكثيف حملات التفتيش على العمالة غير النظامية والمخالفة للأنظمة والقوانين ومنها قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقوانين الإقامة في المملكة.

‎كما بحثت جمشير -خلال الاجتماع – تطوير الخدمات المقدمة لكافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور سواءً الإلكترونية أو من خلال الفروع المشتركة، إلى جانب تحديث آلية إنجاز المعاملات الإلكترونية عبر نظام الربط الإلكتروني مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بما يسهم في انسيابية العمل وتحقيق رضا العملاء.

‎من جانبه أكد سعادة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة على حرص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على التنسيق المستمر مع هيئة تنظيم سوق العمل والتي تعتبر شريك رئيسي مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتقديم أفضل الخدمات لكافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة وهذا ما يثبته التطور الكبير الذي حدث على الخدمات المقدمة لهذا القطاع حتى اصبحت الهيئة مركزا يحتذى به على المستوى الدولي.

وأثنى سعادة الوكيل المساعد على الجهود الجبارة المقدمة بالشراكة من هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، مشددا على أهمية المواصلة في هذا التعاون المثمر لدعم قطاع العمل ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الخدمات الحكومية بما يعزز من مستوى جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيلها أمام المستفيدين.