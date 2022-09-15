انطلاق فعاليات يوم سلامة المرضى في “فهد الطبية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

انطلقت فعاليات “يوم سلامة المرضى” في مدينة الملك فهد الطبية إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، بهدف توعية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى بقضايا الأضرار المتعلقة بالأدوية بسبب الأخطاء الدوائية والممارسات غير الآمنة، والتأكيد على إشراك وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة الفعالة في الاستخدام الآمن للأدوية.

وأوضح رئيس وحدة السلامة والتيقظ الدوائي الصيدلي مشعل الريس، أن أحد الاستراتيجيات الموصى بها لتقليل حدوث أخطاء دوائية باستخدام الملف الطبي الإلكتروني، و التدريب الأمثل للكوادر الصحية فيما يتعلق بأفضل الممارسات الصحية ، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مراحل استخدام الدواء إبتداءً من كتابة الوصفة الطبية وانتهاءً باستخدام المريض للعلاج.

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وأكد الريس على ضرورة إشراك المريض من قبل الفريق الطبي بالخطة العلاجية وتثقيفه بالطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء.

من جانبه تحدث مدير برامج سلامة المرضى والتمكين في المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور محمد الوادعي، عن أبرز مهام المركز المتعلقة بقياس وتحسين ثقافة وسلامة المرضى بين الممارسين الصحيين مع نشر مبادئ الثقافة العادلة وبناء مؤشرات سلامة المرضى وإصدار الأدلة والسياسات الوطنية المتعلقة بسلامة المرضى وتمكين المرضى والممارسين لتحقيق نظام صحي أكثر أمانا.

من جانبه أوضح استشاري العوامل البشرية والمحاكاة الصحية الدكتور وليد الحربي، أن أبرز العوامل المسببة للأخطاء البشرية والتي قد تؤدي إلى أخطاء طبية نقص التواصل والوعي والمعرفة والموارد، وضغط العمل ، والثقة الزائدة.

لافتا إلى أن العوامل البشرية تنظر في كيفية تفاعل البشر مع الأجهزة وبيئات عملهم وتسعى إلى تقليل خطر الأخطاء من خلال جعل هذه الأجهزة والبيئات أكثر تركيزا على الإنسان.

وأبان د الحربي ؛ أن اعتماد العوامل البشرية في المنشآت يساعد على الوقاية من الخطأ الدوائي أو الحد من آثاره عند حدوثه، وذلك عن طريق تصميم الأنظمة والمنتجات والخدمات لجعل استخدامها أسهل وأكثر أمانًا وفعالية، ووضع حواجز فعَاله بين المخاطر و المستخدم، و زيادة الوعي بالعوامل البشرية، وأضاف أن مليون و500 ألف شخص عالميا يتضرر من الخطأ الدوائي.

من جانبه قالت الدكتورة أسماء الشهراني صيدلي مسؤول السلامة الدوائية في وزارة الصحة،أن مراحل مؤشرات السلامة الدوائية اعتمدت في المرحلة الأولى على زيادة ثقافة السلامة الدوائية وزيادة رفع التقارير وتكوين قواعد وإرشادات وإعداد أداة للتبليغ؛ كما اعتمدت في المرحلة الثانية على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتطبيق معايير “سباهي” و “Jci”.

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