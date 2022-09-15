تعاونية وادي الدواسر تفتح باب المساهمة في أولى مشاريعها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمحافظة وادي الدواسر عن فتح باب المساهمة والاكتتاب في مشروعها الاستثماري الذي يأتي كأول مشاريع الجمعية بعد تأسيسها وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة خلف بن محمد بن قويد ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن محمد بن قويد وعدداً من أعضاء الجمعية والإعلاميين .

وأوضح عبدالله بن قويد رئيس مجلس إدارة الجمعية ان الجمعية بدأت مشاريعها بمشروع استثماري جاء بعد دراسة متأنية لدراسة احتياجات المحافظة حيث يقع في وسط المحافظة وعلى مساحة اجمالية تقد بـ 13000 متر مربع ويحتوي على اندية رياضية للرجال والنساء و18 معرضاً تجارياً بمساحات مختلفة ومتعددة بالإضافة الى مواقع جانبية للكفيهات والمطاعم , كما يتسع لـ 120 موقفاً للسيارات .

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وعن آلية المساهمة أكد ابن قويد انه يحق لكل مواطن لا يقل عمره عن 18 عاماً المساهمة والاكتتاب في المشروع ، مؤكداً أن الحد الأعلى للاكتتاب 10 اسهم، والحد الأدنى سهم واحد بقيمة 3500 ريال للسهم الواحد عن طريق حسابات الجمعية في البنك الأهلي التجاري .

يذكر ان الجمعية متعدد الأغراض بمحافظة وادي الدواسر مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 128475 وتاريخ 7 شوال 1440هـ .