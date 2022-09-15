تعرف على طريقة إصدار إذن إلكتروني لحمل السلاح عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أتاحت منصة أبشر خدمة تمكن المواطن من إصدار إذن إلكتروني لحمل السلاح لغرض التنقل من منطقة إلي منطقة. وأوضحت المنصة عبر حسابها على “تويتر” طريقة تنفيذ هذه الخدمة، وهي: -الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي. -اختيار الأمن العام. أخبار قد تهمك -اختيار إدارة الأسلحة.

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