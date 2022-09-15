إزالة 1030 لغمًا زرعها الحوثي باليمن منها عبوة ناسفة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2022م من انتزاع 1.030 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 26 لغمًا مضادًا للأفراد و123 لغمًا مضادًا للدبابات، و 880 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونزع فريق “مسام” 54 لغمًا مضادًا للدبابات و140 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، كما نزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و297 ذخير غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و28 لغمًا مضادًا للدبابات و33 ذخيرة غير متفجرة بمديرية حيس بذات المحافظة.

وبمديرية المضاربة في محافظة لحج نزع الفريق 12 لغمًا مضادًا للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق 19 لغمًا مضادًا للأفراد بمديرية حريب، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية رغوان.

وفي محافظة شبوة، تمكن فريق “مسام” من نزع لغمين مضادين للدبابات بمديرية عين، ولغمًا واحدًا للدبابات بمديرية عسيلان.

أخبار قد تهمك

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 7 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 4 ألغام مضادة للدبابات و 82 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و لغمين مضادين للأفراد و18 لغمًا مضادًا للدبابات و308 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر 1.764 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 357 ألفًا و788 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.