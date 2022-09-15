وزارة الصحة تعلن عن بدء مرحلة التصويت لجائزة وعي 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وزارة الصحة أن مرحلة التصويت لجائزة وعي 2022 في موسمها الخامس ستبدأ منتصف سبتمبر الحالي , حيث تعد إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي والبالغ إجمالي جوائزها أكثر من مليون ريال .

وبينت أن المراحل الأولى من مراحل الجائزة التي تشمل (استقبال المشاركات – التصفيات – اللجنة الطبية – لجنة التحكيم) قد انتهت أعمالها محققة النسبة المستهدفة للجائزة بزيادة ملحوظة وصلت لـ27%, إضافة إلى أن المرحلة القادمة منها ستكون (مرحلة التصويت والتي ستبدأ في منتصف شهر سبتمبر)، مشيرة إلى أن مرحلة التصويت سيتم فيها الإعلان عن المشاركات المرشحة في جميع المسارات الخمسة في الجائزة، ومن ضمنها المشاركات الفائزة والحاصلة على المراكز الأولى من تقييم لجنة التحكيم، والتصويت لها عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة، حيث إنه بإمكان الجميع التصويت.

كما جرى بعد مرحلة التصويت تحديد المشاركات الفائزة بـ”جائزة الجمهور” والمراكز الأولى في الحفل الختامي الذي سيقام في الربع الرابع من العام الحالي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع مواطني العالم العربي على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي بالمجال الصحي.

الجدير بالذكر أن “جائزة الجمهور” هي الجائزة التي تُحدد بناءً على نسبة التصويت لأكثر عشر مشاركات تحصل على نسبة تصويت أعلى من المشاركات المرشحة مع المشاركات الحاصلة على المراكز الأولى من لجنة التحكيم، إذ يمكن للمشاركة الحصول على أحد المراكز الأولى وجائزة الجمهور معًا، بناءً على نسبة التصويت.

وتسعى “الصحة” من هذه الجائزة إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، وللحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.