شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير في صدمة.. نجم النصر يقترب من الغياب عن قمة الاتحاد بالدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، عن صدمة لجماهير فريق النصر، بعد اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم، من الغياب عن مواجهة اتحاد جدة، في قمة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة في دوري روشن

ومن المقرر أن يستضيف العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني نظيره اتحاد جدة، يوم 2 أكتوبر المقبل، ضمن قمة الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وبدأ النصر مشواره في دوري روشن هذا الموسم، بفوزين وخسارة بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة، ويحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط.

ماشاريبوف يقترب من الغياب عن مواجهة اتحاد جدة بالقمة

وأكد الإعلامي أحمد الجدي، أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف صانع ألعاب الفريق، من المحتمل غيابه عن كلاسيكو الاتحاد، بالدوري.

ولم يُشارك ماشاريبوف، في أي مباراة رسمية مع نادي النصر، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم.

وأوضح الجدي أن النجم الأوزبكي، لا يزال يُعاني من الإصابة، والتي قد تمنعه عن الكلاسيكو، رغم التوقعات السابقة، بدخوله قائمة المباراة.