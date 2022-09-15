شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تجددت.. صدمة قوية في رأس دياز مع الهلال بسبب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود صدمة جديدة تعرض لها الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بسبب تجدد إصابة لاعب الفريق مؤخرًا.

الإصابة تضرب جانج هيون مرة أخرى

وأفادت التقارير، أن آلام عضلة الفخذ تجددت بالنسبة للكوري جانج هيون سو مدافع الفريق، وغيابه فترة أخرى عن صفوف الفريق.

وكان دياز قد استبعد اللاعب من حساباته لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد لصالح الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

وأوضحت، أن الجهاز الطبي للفريق، بدأ في تجهيز المدافع الكوري لما بعد فترة التوقف، حتى يعود بجاهزية كاملة عبر عدة برامج تأهيلية يخضع لها.

وتعرض المدافع الكوري الجنوبي لإصابة في عضلة الفخذ، خلال مباراة نوتنجهام فورست الإنجليزي الودية في أغسطس الماضي ضمن معسكر الإعداد للموسم الجاري.

الهلال يدخل معسكر استعدادًا لمواجهة الوحدة

من ناحية أخرى، أدى الهلال تدريباته مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوحدة، وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة.

وفرض رامون دياز مناورة تكتيكية، شرح خلالها عددًا من الجمل الفنية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، فيما تقرر أن يدخل اللاعبون معسكرًا خاصًا للمباراة عقب التدريب الختامي، اليوم الخميس استعدادًا للمباراة.