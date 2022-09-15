شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة نحو الصعود.. أهلي جدة يتفق مع مدرب الاتحاد السابق لقيادة الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، عن نجاح إدارة نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، في حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق، في دوري يلو.

ويقود يوسف عنبر القيادة الفنية للراقي في الوقت الحالي بشكل مؤقت، بعد رحيل الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني السابق.

الأهلي يتفق مع سييرا لقيادة تدريب الفريق

وأشارت التقارير، إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي، توصل إلى اتفاق نهائي، مع التشيلي لويس سييرا لتولي منصب المدير الفني بالموسم الجاري.

ويشارك الأهلي في الموسم الحالي، بمسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه بعد هبوطه الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش فريق أهلي جدة، فترة صعبة في دوري يلو بعد البداية السيئة، حيث بات يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين، وهزيمة.

وأعلن الإعلامي سالم آل كليب، أن النادي الأهلي اتفق مع المدير الفني التشيلي خوسيه لويس سييرا، لقيادة دفة الفريق نحو العودة لدوري المحترفين

وكتب آل كليب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتفاق تم مع سييرا، ويتبقي فقط التوقيع، للإعلان عن وجود سييرا، بشكل رسمي".

سييرا يُنهي الاتفاق مع الأهلي لقيادة الفريق بدوري يلو

يأتي ذلك، بالرغم من الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عن تعثر مفاوضات الأهلي مع المدرب التشيلي، الذي طلب مكافأة ضخمة، في حال التأهل إلى دوري المحترفين السعودي، من جديد.

وكان خوسيه لويس سييرا، قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الفترة من 2016 إلى 2018، وتوّج معه بلقبي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.