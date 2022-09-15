شكرا لقرائتكم خبر المركز مجهز بأحدث التقنيات لمواكبة تطورات وسائل التواصل والاتصال "الأرصاد" يدشن مركز الإنتاج الإعلامي لتوفير الخدمات للمستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام اليوم (الخميس)، المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية، إذ يعد أضخم مركز إعلامي مختص بالطقس والمناخ.

وأطلق الرئيس التنفيذي للمركز إلى جانب تدشين المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، حزمة من الخدمات التفاعلية للمستفيدين، تشمل خدمة "واتس آب" التفاعلية، والتي سيقدم المركز من خلالها خدمات متعددة يستفيد منها المشتركون، وتشمل حالة الطقس اليومية، والإنذار المبكر، وأخبار المركز، والبرامج التوعوية، والنشرات الخاصة، بالإضافة إلى المعلومات المناخية.

ويأتي تدشين المركز الإعلامي في إطار سعي المركز الوطني للأرصاد لتقديم خدمات إعلامية متميزة، للجمهور العام، وللجهات المستفيدة المختلفة، باستخدام التقنيات الحديثة، وعبر قنوات ووسائل الاتصال الرقمية التفاعلية، وعلى مدار الساعة.

كما يسعى المركز الإعلامي إلى المساهمة في زيادة الثقافة الأرصادية للمجتمع، عبر قسم التوعية والتطوع بالمركز، من خلال إنتاج مواد توعوية وتثقيفية، في استديو المركز المجهز بأحدث التقنيات والمعدات، والتي تزيد من الوعي المجتمعي بمخاطر بعض الممارسات الخاطئة المرتبطة بالطقس والمناخ، وتشرح الظواهر الجوية ومصطلحاتها، بأسلوب جذاب يبسط المعلومات الأرصادية للمستفيدين.