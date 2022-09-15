جيل جديد من الفنانين السعوديين يعرضون أعمالهم الرائدة خلال أسبوع برلين للفنون

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ويقدم المعرض عدداً من الأعمال والمشاريع الفنية من إبداع جيل جديد من الفنانين السعوديين المهتمين بقضايا الفن المعاصر، والتي تمثل باكورة نتائج التعاون بين معهد مسك للفنون ومعهد برلين للفنون، الذي تم إطلاقه عام 2021.واهتم الفنانون بتقديم أعمال تجسد تأثرهم بقضايا البيئة، والتكنولوجيا، والحتمية، والإبحار في الذاكرة ومواجهة المساحات العمرانية. حيث توحي الأعمال المختارة بمدى النضج الفني والفكري لأصحابها، مؤكدة بذلك على أهمية دور برنامج "الاستوديو التفاعلي" التابع لبرنامج إقامة معهد مسك للفنون، وبرنامج إقامة معهد برلين للفنون والذي يؤكد على أهمية البحث والممارسة النقدية.
ويشارك في المعرض تسعة فنانين، وهم: عبدالمحسن آل بن علي، وعبير سلطان، وبشائر هوساوي، وفاطمة عبدالهادي، وهناء الملي، وسارة خالد، ويوسف المانع، وزياد كعكي، وندى التركي.
هذا وسوف تعقد يوم غدٍ الخميس 15 سبتمبر حلقة نقاشية في سياق المعرض يناقش فيها الفنانون تجاربهم المختلفة مع معهد مسك للفنون ودور الفن كجسر يربط بين الثقافات. كما سيتيح معهد مسك للفنون الفرصة للزوار يوم الجمعة 16 سبتمبر لمناقشة الفنانين المشاركين، في أجواء سعودية مصحوبة بموسيقى العود والقهوة العربية.
جدير بالذكر أن المعرض يأتي في إطار التعاون بين كل من معهد مسك للفنون ومعهد برلين للفنون.
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