اخبار الخليج – وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تجتمع بنظيرها السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل ثنائي مع معالي السيد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة آمنة الرميحي على عمق العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، منوهةً بالتعاون المثمر على صعيد قطاع السكن الاجتماعي، مثمنة إسهامات الأشقاء في دعم الخطط والمشاريع الإسكانية التي تقوم الوزارة بتنفيذها.

وقد استعرض معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودي خلال الزيارة أبرز جوانب الخطط والمشاريع الإسكانية لدى المملكة العربية السعودية لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، كما تم التطرق إلى «برنامج سكني» الذي يعد أحد البرامج الناجحة بالمملكة، ويستهدف دعم وتقديم المواطنين السعوديين لرفع نسبه تملك العقارات السكنية.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على مواصلة وتيرة التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الصلة بالشأن الإسكاني.