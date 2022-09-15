اخبار الخليج – افتتاح عين أم غويفة بعد تطويرها وإعادة تأهيلها

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، تم افتتاح عين أم غويفة التاريخية بعد إعادة تأهيلها، حيث تفقد سعادة الوزير وسمو المحافظ مرافق عين أم غويفة والأعمال التطويرية التي شهدتها.

وأكد سعادة وزير شئون البلديات والزراعة اهتمام الوزارة بالمواقع التراثية وتطويرها للحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة، لما تحمله من إرث تاريخي عريق مرتبط بتاريخ مملكة البحرين، وما يزخر به من معالم حضارية وثقافية تعبر عن عادات وتقاليد أهلها منذ قديم الأزل.

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