اخبار الخليج – وزير العدل يبحث التعاون المشترك مع السفير الكوري

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، سعادة السيد هاي كوان تشونغ سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين.

ورحب سعادته بالسفير الكوري، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية كوريا، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.