الدفاع المدني يشارك في المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الإقليمي (إنترسك)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الإقليمي الرابع لمكافحة الحرائق والأمن والسلامة (إنترسك)، لبحث الآفاق المستقبلية لقطاع الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق في المملكة، ورسم ملامح دوره في تحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى (3) أيام.

وتتضمن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني إقامة جناح على هامش المؤتمر، يحتوي على عروض توعوية وتعريفية؛ تهدف إلى التعريف بأعمال ومهام المديرية في تحقيق الأمن والسلامة بما يسهم في تحقيق التنمية.

صاحب ذلك مشاركة المديرية بأوراق عمل لعدد من المواضيع التي يشرف القطاع على تنفيذها في مجال السلامة أثناء إقامة الأحداث والفعاليات الكبرى في المملكة، وما يقدم من جهود في التحول الرقمي في الخدمات، إضافة إلى المهام الخاصة بالحماية المدنية.