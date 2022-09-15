ثقافي / جامعة الأميرة نورة تختتم مشاركتها في الأسبوع العالمي للمحاكاة الصحية

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الرياض 19 صفر 1444 الموافق 15 سبتمبر 2022 واساختتم مركز المحاكاة وتنمية المهارات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم , فعالية الأسبوع العالمي التوعوي للمحاكاة الصحية للسنة السادسة على التوالي، التي تضمنت دورات تدريبية مجانية للتوعية بأهمية المحاكاة في المجال الصحي.ونفّذ المركز ثلاث محاضرات تستهدف الممارسين الصحيين المهتمين بالمحاكاة الصحية، وجاءت الأولى بعنوان “تغيير مهنتك إلى المحاكاة الصحية” تُبيّن العمل في مجال المحاكاة الطبية، كما ألقت نظرة عامة على الأدوار الوظيفية، والفرص في مهنة المحاكاة الطبية وما يتطلبه المجال من شهادات احترافية واعتمادات، والمستقبل المهني في مجال المحاكاة الصحية.واستعرضت المحاضرة الثانية تحت عنوان “التقييمات القائمة على المحاكاة في التعليم المهني الصحي”، المبادئ الأساسية للتقييم في تعليم الرعاية الصحية القائم على المحاكاة، وتحديد أنواع التقييم، ووصف طرقه، وذكر أمثلة على أدوات تقييم التدريب القائمة على المحاكاة.فيما تطرقت المحاضرة الثالثة لـ “التدريس بالمحاكاة” من خلال عرض لاستخدام المحاكاة كأداة تدريس، والتعلّم من خلال تطبيق واسع في إعداد طلاب الرعاية الصحية، كما تعطي هذه المحاضرة لمحة عامة عن أحدث الأدبيات حول طرق المحاكاة للرعاية الصحية.يشار إلى أنّ مركز المحاكاة وتنمية المهارات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يُعد من أكبر مراكز المحاكاة في الشرق الأوسط، حاصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية للمحاكاة الصحية، كما يحظى المركز بوجود كفاءات متخصصة بالمحاكاة الصحية وعلى مستوى عالي من التدريب المتخصص في المحاكاة الصحية.//انتهى//14:20ت م0106





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