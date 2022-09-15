“البنك المركزي” يعلن فتح باب التسجيل لبرنامج التعليم المهني

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أعلن البنك المركزي فتح باب التقدم لبرنامج التعليم المهني؛ لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم (الخميس) وحتى الأول من أكتوبر المقبل، للحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات ذات العلاقة بهدف إكساب المتدربين المهارات اللازمة، وتأهيلهم لمواكبة مستجدات صناعة الخدمات المالية في المملكة.

وأوضح “المركزي” أن البرنامج بنسخته الثالثة يستهدف خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات العالمية المعتمدة، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات والمعارف؛ التي تخولهم لبدء مسيرة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية .

وأبان أن البرنامج يستخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة من شأنها إكساب المرشحين المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف؛ سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي، إذ يتبنى منهج التعليم الديناميكي المدمج المتضمن نظام التدوير الإداري، والتعليم التفاعلي، والتوجيه والتقييم المستمر.

وأشار إلى أن التخصصات المستهدفة تشمل، القانونية والتقنية والإدارية والهندسية، فيما سيحصل المتدرب على مكافآت شهرية، مع تأمين طبي.



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Source akhbaar24

