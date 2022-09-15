متدربين مهارات المكاتب الامامية بمنطقة تبوك

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قدمت وزارة السياحة العديد من البرامج التدريبة في صناعة السياحة وتطوير مهارات أبناء وبنات الوطن

ضمن عدة برامج تشمل مهارات المكاتب الامامية وأساسيات الإرشاد السياحي والعلاقات العامة وتنظيم الفعاليات السياحية وبرامج الفندقة والتسويق في عدد من مناطق المملكة.

وتمكن المتدربين باجتياز دورة أساسيات مهارات المكاتب الامامية موجهين الشكر إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله و إلى معالي وزير السياحة و منسوبي الوزارة على جهودهم المبذولة لتنمية مهارات المتدربين بمهارات تحقق رؤية المملكة 2030 كما وجهه المتدربين شكرهم أيضاً للأستاذ المدرب عبدالله خالد العنزي

كما تقدم المدرب الاستاذ العنزي والمتدربين شكرهم لشركة بنيان القائمة على الدورة بدعم من وزارة السياحة.

متمنين لأبناء وبنات هذا الوطن التوفيق في خدمة دينهم ووطنهم.

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