بزرع أسلاك في الدماغ.. “تخصصي الدمام” يُجري أول تخطيط كهربائي لدماغ طفل بالشرق الأوسط

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نجح فريق برنامج الصرع الشامل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، في إجراء أول تخطيط كهربائي “ستيريو” لدماغ الأطفال (SEEG) في الشرق الأوسط، لينهي معاناة أحد الأطفال من النوبات الصرعية.

وقالت إدارة المستشفى إن الفريق الطبي تمكن من إيقاف نوبات الصرع للطفل منذ إجراء الجراحة وحتى الآن، مما يبشر بمزيد من الإنجازات في هذا الخصوص في المستشفى.

وأكدت أن SEEG هو إجراء يستخدم لتحديد مناطق الدماغ التي تنشأ منها النوبات العصبية، حيث يضع الأطباء خلال الإجراء أسلاكًا رفيعة في مناطق الدماغ المستهدفة، وبعد زرع الأسلاك تتم مراقبة المريض في وحدة مراقبة الصرع (EMU ) لتحديد موقع بداية النوبة الصرعية بدقة. وعندما يتم العثور على مصدر النوبة يتم إجراء عملية جراحية أخرى لإزالة المنطقة غير الطبيعية من الدماغ التي تنشأ منها النوبات الصرعية.

وأشارت إلى أن برنامج الصرع الشامل يحقق نتائج مميزة في هذا الشأن من خلال ما توفر لهم من إمكانيات متقدمة تمكنهم من التميز على المراكز الأخرى في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى الكفاءات الطبية المميزة التي تعمل في المركز في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات الطبية.





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Source akhbaar24

