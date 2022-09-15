التشكيل المتوقع لـ “النصر” أمام “الباطن”

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استقر المدير الفني لفريق النصر، رودي غارسيا، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: كونان، ألفارو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: جوستافو ، علي الحسن، عبد الرحمن غريب، تاليسكا، سامي النجعي

المهاجم : فينسينت أبوبكر

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب بدون أي نقطة.



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Source akhbaar24

