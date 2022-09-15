︎
.
استقر المدير الفني لفريق النصر، رودي غارسيا، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.
ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا
خط الدفاع: كونان، ألفارو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام
خط الوسط: جوستافو ، علي الحسن، عبد الرحمن غريب، تاليسكا، سامي النجعي
المهاجم : فينسينت أبوبكر
ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب بدون أي نقطة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لـ “النصر” أمام “الباطن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.