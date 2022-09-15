اختتام مهرجان تمور حائل

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المناطق_حائل

اختتم أمس مهرجان التمور بمنطقة حائل، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فهد بن معيض الحسني، واستمر ١٥يوماً، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بمقر سوق التمور في المنطقة التجارية.

وتجول الحسني على الأجنحة المشاركة داخل خيمة عرض وتسويق التمور التي جُهزت لعرض منتجات المزارعين وتضم أنواعًا وأصنافًا من التمور المختلفة، كما شاهد عدداً من الفعاليات وأركان الأسر المنتجة والبرامج التوعوية في المهرجان.

ونوه الحسني خلال الحفل بدعم ورعاية سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة للحراك السياحي والاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه المهرجانات تؤكد اهتمام القيادة تجاه تفعيل السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد، لسلعة غذائية اقتصادية استراتيجية تشكل إحدى الركائز التي بنيت عليها خطط رؤية ٢٠٣٠, التي تؤمل المملكة أن تسهم إن شاء الله تعالى في تنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن المهرجان قدم حراكاً اقتصادياً وسياحياً واجتماعياً يهدف إلى زيادة فرص استثمار المزارعين في المنطقة لمنتجات التمور، وجذب المزيد من القوة الشرائية للسوق وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور، مقدماً شكره لكل من دعم وشارك في نجاح المهرجان.

وفي ختام الحفل كرمت الجهات المشاركة في المهرجان من الإدارات الحكومية واللجان التنفيذية والداعمين.