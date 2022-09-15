شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون فى طريقه للقاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي والإنضمام للزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور رئيس النادي، وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة بالفريق الأبيض من حسم صفقة المهاجم البنيني سامسون لاعب نادي كاراكاس الفينزويلي، والذي من المتوقع أن يتواجد فى القاهرة اليوم أو غدًا بأقصي تقدير من أجل توقيع العقود الرسمية على ضم اللاعب.

وكشف المدير التنفيذي بنادي كاراكاس أمس عن تواصل الزمالك لإتفاق نهائي من أجل ضم اللاعب فى صفقة تقترب من مليون ونص دولار، يتم دفعها للفريق الفينزويلي على دفاعات، بعدما رحب اللاعب بشدة بالتواجد داخل الدوري المصري فى الفترة المقبلة.



موعد إعلان الزمالك عن جميع الصفقات

ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك اليوم عن جميع الصفقات التي تعاقد معها بشكل رسمي خلال فترة المريكاتو الصيفي الحالي، بعدما أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن إعلان صفقات الفريق الخميس عن طريق المشرف على الكرة أمير مرتضي، والذي سيكون مسئولًا أمامه وأمام الجماهير على هذا الملف.



ماذا قدم سامسون مع كاراكاس فى محطته الأخيرة!

وشارك المهاجم البنيني سامسون فى 67 لقاء مع كاراكاس بشكل رسمي، نجح فى تسجيل 28 هدفًا وصناعة 11 آخرين، لتصل نسبة مساهمات اللاعب بالأهداف إلى 39 هدف، أي ما يعادل أكثر من نصف هدف فى المباراة الواحدة، وهو رقم جيد جدًا مقارنة بسن اللاعب، والذي لا يتجاوز 22 عامًا فقط.