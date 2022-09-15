شكرا لقرائتكم خبر عن فيسنتي مورينو: فوز الشباب لأربع مباريات على التوالي ليس سهلًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق الشباب السعودي في تحقيق الفوز على نظيره العدالة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين سجله كارلوس جونيور في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وبذلك يواصل الشباب احتلاله صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعدما استطاع تحقيق الفوز في أول أربع جولات حتى الآن بالعلامة الكاملة.

ومن جانبه، عبر فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب، عن سعادته بتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتصدر جدول الترتيب والحفاظ على سلسلة الانتصارات.

وأضاف مورينيو بأن الفوز في 4 مباريات متتالية ليس سهلا، مشيرا إلى كون فريقه ينتظره الكثير من العمل الجاد خلال الفترة القادمة من أجل المحافظة على هذا الاداء.

وصرح مورينو في تصريحات لقنوات SSC السعودية:"نشعر بالسعادة بعدما نجحنا في تحقيق الفوز على العدالة، وتحقيق العلامة الكاملة في 4 جولات الدوري حتى الآن".

مورينيو يتحدث عن الفوز الرابع على التوالي لفريق الشباب

وأضاف "تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية لم يكن بالأمر السهل وهذا بمثابة تحدي للمدربين بشكل عام".

مورينو يكشف تفاصيل حديثه مع لاعبي الشباب

وأكمل: "قمت بالتحدث مع اللاعبين عن صعوبة مباراة العدالة، أهدرنا العديد من الفرص وصعبنا المباراة وكان لدينا العديد من الفرص للتسجيل في الشوط الأول تحديدا".

وتابع: "كل مدرب يحاول دائما لجعل الفريق متوازنًا في الجانب الدفاعي والهجومي، التوازن يمنحنا قوة دفاعية وهجومية، لا يزال لدينا عمل كبير وينتظرنا تطور أكثر".

وأختتم قائلا "لازلنا في البداية ومن الصعب الحكم المبكر على الفريق وإمكانية فوزه بلقب الدوري السعودي، هناك فترة توقف سنسعى الخروج منها بأكبر استفادة ممكنة ونتمنى العودة منها بتحقيق انتصار خامس على التوالي".

