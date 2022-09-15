شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يوجه صدمة قوية إلى نجم الفريق بعد تمرده على النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، ضربة قوية إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد تمرده خلال الفترة الماضية.

البليهي يرفض تجديد عقده مع الهلال وينتظر النصر والاتحاد

وتحوم الشكوك حول مستقبل الدولي علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، داخل النادي، سواء بالتجديد أو الرحيل، وسط أنباء تُفيد بمفاوضاته مع النصر والاتحاد هذا الموسم.

وأشارت تقارير صحفية، أن البليهي رفض عرضًا رسميًا من الإدارة الهلالية، لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي آخر، حتى صيف 2024، مقابل 4.5 مليون ريال.

واستنكر المحكم والكاتب الرياضي فهد الجهني، ما قاله رفيع الشهراني وكيل أعمال البليهي، بسبب مساومته ضد نادي الهلال.

الشهراني ينفي توقيع البليهي مع أي نادي

وكان الشهراني نفى صباح اليوم الخميس، توقيع البليهي مع أي نادٍ آخر، مؤكدًا أن اللاعب مركز حاليًا لخدمة الزعيم الهلالي، ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.



وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تأكيد وكيل البليهي، على أن اللاعب لم يوقع لأي نادٍ آخر، يتضح منه رغبته، في المزيد من العروض؛ كعمل تسويقي واضح وصريح".



وأضاف: "الهلال يرفض مماطلات ومساومات أي لاعب، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مهما كان اسمه، وأتمنى عدم تجديد مجلس إدارة نادي الهلال عقد علي البليهي، الذي ينتهي في الصيف المقبل".