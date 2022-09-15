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السد القطري يطلب ضم نجم الهلال في الانتقالات الشتوية

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محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي السد القطري في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير ، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، حصلت على عرض من النادي القطري، للتعاقد مع محمد كنو لاعب وسط الفريق، بالموسم الجاري.

 

كنو يغيب عن الهلال بسبب عقوبة الإيقاف

 

ويغيب كنو عن مباريات الزعيم في الوقت الحالي، بسبب تعرضه للإيقاف على خلفية تجديد عقده مع الهلال، على الرغم من توقيعه للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عقب دخوله الفترة الحرة من عقده، في يناير الماضي.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب متاح للمباريات مرة أخرى، يوم 28 أكتوبر المقبل، عقب نهاية الإيقاف المعرض له، والذي غاب بسببه في المباريات.

 

السد يطلب ضم كنو رسميًا من الهلال 

 

وأكد الإعلامي عبدالعزيز بن عمر، على أن إدارة نادي السد القطري، قدمت عرضًا رسميًا إلى الهلال، للتعاقد مع محمد كنو، بالفترة المقبلة.

وتابع: "انتقال كنو المحتمل، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد؛ سيكون خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في يناير 2023".

وأضاف: "النادي القطري، مُصر على حسم الصفقة لصالحه، رغم صعوبة استغناء نادي الهلال عن اللاعب، بسبب حرمان الفريق من التعاقدات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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